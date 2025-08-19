Каким получился фильм Квентина Дюпье «Случай с фортепиано»

Любому синефилу известно - если в фильме снимается Адель с труднопроизносимой фамилией Экзаркопулос - он как минимум достоин внимания.

© Российская Газета

С 2013 года, когда актриса стала самой молодой обладательницей "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, она успела сняться в ряде примечательных картин самых разных жанров ("Королевство зверей", "Анархисты", "Разбитые сердца"), снискав особую народную любовь за две работы - в абсурдистской супергероике "Курение вызывает кашель" и не менее абсурдистской комедии "Жвалы", где она незабываемо повышала голос на всех персонажей. Оба фильма поставил Квентин Дюпьё, пригласивший Экзаркопулос в свой новый проект "Случай с фортепьяно" (L'accident de piano, 18+).

"Нам нужно было создать сумасшедшую героиню, и я знал, что у Адель получится это - надеть брекеты, даже нанести себе физические увечья. На монтаже я понял, что это будто смесь Джека Николсона из "Сияния" и Джима Керри", - рассказал режиссёр в одном из недавних интервью.

Постановщик не раз отмечал, что находит реальность "пугающей и странной", и всё же основу его 15-й картины составляет именно реальность с её дутыми цифровыми героями и их почитателями. Несмотря на фирменную чудаковатость, история скандальной интернет-звезды, пытающейся скрыться от всех после загадочного несчастного случая, кажется слишком реальной. В наши дни в Сети увидишь и не такое: человеческая драма становится стартовой площадкой для карьерного взлёта, личные переживания - контентом.

По сюжету блогер Магали (она же Магалош, знающие французский поймут) совершенно не чувствует физической боли и монетизирует свой дар, попутно лишаясь чувствительности в целом. Компанию несносной звезде составляют её менеджер Патрик (известный комик Жером Коммандёр), журналистка-шантажистка Симон (обладательница премии "Сезар" Сандрин Киберлен) и полубезумный поклонник (лауреат премии "Сезар" Карим Леклу) с младшим братом - неидеальные люди, вертящиеся вокруг неидеальной звезды.

"Я прекрасно понимаю, почему человек предпочтет не ходить на работу в офис, а снимать всякие глупости, ведь так он получит больше внимания и больше денег. Мы открыли для людей своего рода дорогу в ад. Глядя на путь звёздных ютуберов, вы понимаете, что все они прошли через стадию выгорания. Сами того не осознавая, они попали в ловушку. Это бесконечная гонка. Если у них наберётся на 100 000 просмотров меньше, чем накануне, они сходят с ума. По сути, эта система наживается на наших нарциссических пороках, а люди становятся зависимыми. Производство контента для героини - это весь смысл её существования. Она не знает, как жить иначе. Я не пытаюсь её оправдать или пожалеть. Я хочу за ней наблюдать", - говорит Дюпьё.

По словам режиссёра, он совершенно не пытался вынести обществу вердикт. Зачем, когда всё уже вынесено до него? Один из виднейших сюрреалистов наших дней просто "наблюдает" за пустотой, наполняя её некими формами. Например, формой разбитого фортепьяно - яркой метафорой цифрового успеха и его последствий.