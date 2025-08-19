Появились первые кадры сериала «Тайный город»

Магическая Москва и ее герои оживают в первых кадрах "Тайного города" - экранизации культовых романов Вадима Панова.

На снимках зрители впервые видят Кортеса (Милош Бикович) - стильного и опасного наемника Тайного города; Лебедя (Евгений Чебатков) - сурового бойца Дома Навь в тактическом снаряжении; майора Андрея Корнилова (Алексей Гуськов) - строгого и собранного, в форме следователя; и Яну (Мария Андреева) - загадочную и холодную красавицу, от которой веет опасностью.

Сюжет переносит в альтернативную Москву, где в тайне от людей живут магические кланы - Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией, алхимией и могут управлять силами природы, ведут борьбу за власть и влияние, а их мир надежно скрыт от человеческих глаз с помощью воздействия морока. Главный герой, айтишник Артем, случайно становится обладателем магического артефакта и оказывается в центре противостояния, от исхода которого зависит судьба не только Тайного города, но и всей планеты.

Съемки проходят в Москве и включают масштабные постановки как на натуре, так и в специально построенных декорациях - от роскошных залов Великих Домов до мрачных подземных переходов и скрытых дворцов. Художники воссоздают атмосферу магической столицы, а костюмы сочетают современные элементы и эстетику фэнтези.

Прямая речь

Алексей Гуськов, актер:

"Мой герой, Корнилов, - человек закона, оказавшийся в пространстве, где обычные правила перестают работать. В этом проекте реалистичный мир и магия переплетаются и создают особую атмосферу, которую зритель почувствует с первых кадров"

Мария Андреева, актриса:

"Это, безусловно, сложная задача - создать сегодня магическую боевую историю. Но чем выше планка, тем интереснее. Мне очень нравится моя героиня Яна: четкая, смелая, дерзкая, сильная, без всяких "девичьих капризов". Боевой снайпер и убийца - просто роль мечты".

Евгений Чебатков, комик, актер:

"Мой киноопыт почему-то связан исключительно с фантастическими историями. В реальном мире я еще толком не снимался - видимо, продюсеры думают, что я к нему не готов. Поэтому "Тайный город" для меня - логичное продолжение. Атмосфера на площадке невероятная: рядом со мной Маша Андреева, Милош Бикович - артисты с таким большим опытом, что от них буквально заряжаешься. Думаю, зрителям будет интересно - это масштабный, зрелищный проект, который давно ждали. Так что встречаемся на экране уже очень скоро".

Премьера проекта ожидается в 2026 году на телеканале ТНТ.

Над сериалом работает команда во главе с режиссером Николаем Рыбниковым. Оператор-постановщик - Улугбек Хамраев, художник-постановщик - Юлия Чарандаева, костюмы создает Татьяна Мамедова. Сценарий написан Александром Талалом, Марусей Трубниковой и Викторией Островской. В актерском составе также Юлия Пересильд, Игорь Верник, Юрий Колокольников, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Диана Пожарская, Денис Шведов, Андрей Мерзликин, Павел Чинарев, Иван Охлобыстин и другие.