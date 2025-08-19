Сериал «Солдаты» может вернуться на телеэкраны спустя 15 лет

Один из самых популярных отечественных сериалов "Солдаты" может в скором времени вернуться на экраны. Об этом сообщает Mash.

По информации канала, несколько исполнителей ведущих ролей в оригинальном сериале - Антон Эльдаров (Гунько), Павел Галич (Лавров), Амаду Мамадаков (Вакутагин) и Иван Моховиков (Соколов) - вынашивают планы его возрождения.

Они уже нашли автора, который напишет пьесу по мотивам "Солдат". Следующим на очереди - театральный спектакль. А затем и запуск нового сериала о жизни героев на "гражданке".

Сериал "Солдаты" выходил с 2004 года на протяжении 17 сезонов и рассказывал о буднях и приключениях военнослужащих.