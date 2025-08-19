Завершились съемки «Сказки о царе Салтане»

Объявлено о завершении съёмок экранизации пушкинской "Сказки о царе Салтане" режиссёра Сарика Андреасяна.

Сообщается, что съёмки велись в три этапа: натурные кадры снимали в Геленджике, павильонные - в Долгопрудном, а финальный блок в специально построенном сказочном городе - в Троицком округе. Снимали с лета прошлого года

В ролях: Павел Прилучный, супруга постановщика Лиза Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычёв, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Фёдор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров, Алиса Стасюк и другие.

Премьера - 12 февраля следующего года.