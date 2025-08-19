Вышел новый дублированный трейлер «Дракулы» Люка Бессона

Вышел ещё один локализованный трейлер фильма Люка Бессона "Дракула: История любви" (Dracula: A Love Tale) с Калебом Лэндри Джонсом ("Прочь", "Догмен") в главной роли.

По сюжету после смерти жены принц Влад II отказывается от Бога и становится вампиром. Спустя 400 лет он вновь встречает свою любовь в облике юной девушки Мины и начинает преследовать её.

Ранее Бессон в интервью изданию Collider рассказывал, что в его фильме "есть немного крови, монстры и прочее, но главное - это история любви".

В картине задействованы Кристоф Вальц, Зои Блю Сайдел, Матильда де Анджелис и другие.

Российская премьера - 11 сентября 2025 года.