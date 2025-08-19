Мультфильм «Элио» от авторов «Головоломки» вышел в онлайне

19 августа состоялась цифровая премьера мультфильма «Элио». Картину от авторов «Головоломки» и «Истории игрушек» уже можно посмотреть на Amazon Prime, в iTunes и других онлайн-кинотеатрах.

© Чемпионат.com

Таким образом, картина добралась до стримингов спустя два месяца в прокате. За этот срок мультфильм собрал скромные $147 млн и получил смешанные отзывы от зрителей.

«Элио» рассказывает об 11-летнем мальчике Элио с богатой фантазией. Однажды он случайно телепортируется в Коммунивёрс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далёких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению Элио должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьёзных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.