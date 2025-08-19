На ТВ покажут сериал с Олегом Тактаровым

Смотрите: Комедийный сериал "Миллиард проблем" на телеканале СТС, 18 августа в 19:00.

Комедийный сериал "Миллиард проблем" - о семье Калачёвых, случайно выигравших миллиард выходит 18 августа на телеканале СТС. В одной из серий в роли самого себя появится Олег Тактаров, которого просят помочь подготовиться к боксёрскому бою.

По сюжету Калачёвы экономят на всём, а папа, школьный учитель Ростик (Сергей Епишев), ведёт подсчёты затрат в блокноте и мечтает о гранте. Семья не унывает, участвует в эстафетах, лотереях и конкурсах, где можно выиграть полезный приз. Всё меняется, когда Ростику достаётся выигрышный билет на 1 000 000 000 рублей. Казалось бы, теперь Калачёвым не о чем беспокоиться, ведь они обеспечены на всю жизнь. Но с появлением больших денег появляются и большие проблемы.

"Богатство для Ростика становится ужасным испытанием, - рассуждает Сергей Епишев. - Мой герой боится, что большие деньги всё испортят, сделают родных алчными и в итоге семья развалится. Ведь постоянная экономия, в которой они жили, тем не менее сплотила их".

На съёмках актёр вспоминал, что, как и его герой, тоже проживал непростой период. "Как-то полгода жил в долг, это были плохие времена. В такие моменты мало что помогает, потому что все мысли только о том, где взять денег, что есть, как выкрутиться, как сэкономить, а витрины магазинов становятся чем-то несбыточным и заманчивым. Непросто было, в общем", - делился он. Также в сериале появятся герои в исполнении Анастасии Поповой ("Магомаев"), Матвея Семёнова ("Родком") и других актёров.

По словам режиссёра Кирилла Васильева, перед съёмками команда изучала похожие истории в реальной жизни.

"Главное, что мы поняли, - люди не готовы к большим деньгам, если их сами не заработали, поэтому часто получаются трагические истории, - говорит режиссёр - Но у нас комедия, не без оптимизма, и если это поражение, то мини. В каждой серии Калачёвы попадают в глупейшие ситуации, связанные с деньгами, но благодаря любви и поддержке друг друга становятся только ближе".

Что касается эпизода с участием Олега Тактарова, то по сюжету Ростик хочет доказать семье, что он настоящий мужчина, поэтому вызывает на боксёрский поединок своего обидчика. Чтобы подготовиться к бою, он нанимает известного спортсмена. По словам Тактарова, в реальной жизни его тренерская карьера позади из-за актёрских амбиций.

"Когда жил в Америке, как раз и поддерживал штаны тем, что тренировал. Преподавал самбо, джиу-джитсу, дзюдо и бокс. А потом пошли съёмки в кино, и я понял, что нехорошо бросать тех, кого приручил, поэтому перестал тренировать", - делится он.

Смотрите также: К 100-летию со дня рождения Аркадия Стругацкого фильмы "Чародеи" и "Сталкер" - на Первом канале 30 августа в 14.00 и в 22.35

Фильм "Чародеи" покажут 30 августа в 14.00. Новогодняя сказка о том, что настоящая любовь может творить чудеса. В институте "НУИНУ" (научный универсальный институт необыкновенных услуг) кипит бурная работа по изготовлению волшебной палочки. Презентация изобретения намечена на 31 декабря, в Новогодний вечер. Но тут в дело вступают противники директора института, преследующие свои цели... Фильм музыкальный и песни уже передаются от одного поколения другому, поскольку снята картина в 1982 году. Режиссер: Константин Бромберг. Сценарий - братьев Аркадия и Бориса Стругацких. В ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Семён Фарада, Валерий Золотухин, Эммануил Виторган, Михаил Светин, Роман Филиппов, Анна Ашимова и другие. Композитор: Евгений Крылатов.

Фильм "Сталкер" покажут в ночном эфире. Он снят в 1979 году режиссером Андреем Тарковским и стал одной из самых знаковых его работ.

Советский фантастический фильм-притча снят на киностудии "Мосфильм" по сценарию братьев Стругацких, написанному по мотивам их повести "Пикник на обочине". В некой запретной Зоне, по слухам, существует комната, где исполняются самые заветные желания. К этой комнате отправляются модный Писатель и авторитетный Профессор - каждый по своим причинам, о которых предпочитают не говорить. А ведет их туда Сталкер - проводник по Зоне - то ли юродивый, то ли апостол новой веры.

У картины - специальная премия жюри для внеконкурсного фильма на кинофестивале в в Каннах в 1980 году.

В ролях: Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Николай Гринько, Алиса Фрейндлих, Наташа Абрамова, Файме Юрно, Раймо Ренди, Владимир Заманский и другие.

Оператор: Александр Княжинский, Георгий Рерберг, Леонид Калашников. Композитор: Эдуард Артемьев