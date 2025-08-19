В работу запущена новая версия фильма про Мэри Поппинс

Объявлено о начале работы над музыкальной комедией "Волшебница", в которой прозвучат песни Максима Дунаевского из популярной сказки "Мэри Поппинс, до свидания" с Натальей Андрейченко. Уже известно, что приобретены права на песни "Непогода", "Цветные сны", "Ветер перемен", "33 коровы" и другие шлягеры Дунаевского. Кто будет исполнять песни - пока остается в секрете.

Сценарист "Волшебницы" - Максим Кудымов ("Один хороший день", "Жвачка", "Трудные подростки", "Беспринципные"). Имя режиссера пока не раскрывается. Сериал планируется в формате 10 серий по 30 минут каждая и готовится для онлайн-кинотеатра Kion.

"Волшебница" - это история девушки Оли, независимой и принципиальной, которая выросла без мамы и в 18 лет собрала вещи и уехала от отца. Он всегда был душой компании, творческим человеком, который хоть и не причинил Оле зла, но и не занимался ее воспитанием, посвящая время тусовкам. Именно поэтому девушка привыкла рассчитывать только на себя.

Однажды Оля, находясь в поисках серьезной работы, попадает в роскошный дом с личным поваром, несколькими горничными и водителем. Хозяин дома Сергей Милов, владелец лейбла, отец-одиночка двоих детей, с которыми у него не складываются отношения. В них Оля узнает себя, брошенную и непонятую, и придумывает для них сказку про няню-волшебницу.