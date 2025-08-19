Кинокритик высказался об идее запретить в РФ кинокартины «Брат» и «Бригада»

Депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что закон о традиционных ценностях в кино позволит переосмыслить отношение к криминальным фильмам и сериалам, в частности к лентам «Брат» и «Бригада». По его словам, от этих картин начинается «вся эта братва», с чем нужно разбираться. Кинокритик Александр Голубчиков заявил, что прокат упомянутых фильмов равен тому, как на Украине сносят памятники, связанные с СССР.

© Кадр из фильма

Это наше наследие, памятники, которые оставили после себя Балабанов (режиссер Алексей Балабанов — прим. «ВМ») и так далее. Если кoпнуть глубже, то, например, «Бригада» сфoрмирoвалась под впечатлением oт фильма «Крестный отец». Значит, надo запретить оскарoносный фильм Фрэнсиса Форда Копполы и роман Мариo Пьюзо, — объяснил эксперт.

По его словам, традиционные ценности в фильмах «Брат» и «Бригада» выходят на первый план, поскольку главная идея строится на любви к Родине. Голубчиков привел в пример звучащее в «Брате-2» стихотворение.

Я узнал, чтo у меня Есть oгромная семья: И трoпинка, и лесок, В пoле — каждый колoсок! Речка, небо голубое — Это все мое, рoдное. Это Рoдина моя!

Это кино о любви к Родине, о гибели Советского Союза. Песня «Крылья» в первой части «Брата» про Родину, которой обрезали крылья. Это история про Советский Союз, который остался без крыльев, — объяснил кинокритик.

По его словам, нужно смотреть вглубь произведения и находить там смыслы, прежде чем предлагать запреты и законы о показах.

Я считаю, что все созданные произведения имеют право на существование. И только время рассудит, какие из них останутся в веках, а какие канут в Лету, — заключил Голубчиков в беседе с «Радио 1».

Культуролог Юлия Серебрянская объяснила, какие фильмы не пройдут проверку на традиционные ценности. Она заявила, что поддерживает закон о ценностях в кино.

Депутат Елена Драпеко ранее сообщила, что отдельные фильмы режиссера Алексея Балабанова могут быть подвергнуты цензуре или полностью исключены из проката. По ее словам, некоторые картины могут попасть под закон о запрете фильмов, не соответствующих духовно-нравственным ценностям. Какие еще фильмы могут попасть под запрет по этой логике и почему не стоит применять новую этику к старым работам, разбиралась «Вечерняя Москва».