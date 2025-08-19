Вышел тизер «Баллады о маленьком игроке» с Колином Фарреллом

Стриминговый сервис Netflix представил тизер фильма «Баллада о маленьком игроке». Премьера нового триллера с Колином Фарреллом состоится 17 октября в некоторых кинотеатрах, а цифровой релиз состоится 29-го числа.

Лента выступит экранизацией одноимённого романа Лоуренса Осборна. Фильм расскажет о Лорде Дойле, который скрывается в Макао из-за огромных долгов. Там он день за днём проводит в казино и тратит оставшиеся деньги, однако вскоре получает шанс всё исправить.

Вместе с Колином Фарреллом («Пингвин») в ленте также снялись Тильда Суинтон («Выживут только любовники»), Чэнь Фала («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Алекс Дженнингс («Гангстерленд»). Режиссёром выступил Эдвард Бергер («Конклав», «На западном фронте без перемен»).

Постер фильма «Баллада о маленьком игроке»