Стало известно, кто сыграет семью Уизли в сериале «Гарри Поттер»

Чемпионат.com

Компания HBO продолжает раскрывать актёров на главные роли в будущем сериале «Гарри Поттер». В этот раз холдинг показал артистов, которые воплотят семью Уизли на телеэкранах.

Стало известно, кто сыграет семью Уизли в сериале «Гарри Поттер»
© Чемпионат.com

Так, роли достались малоизвестным рыжеволосым британским актёрам. При этом кто сыграет Артура Уизли, отца семейства, всё ещё неизвестно.

Кто сыграет семью Уизли в сериале «Гарри Поттер»

  • Тристан Харланд — Фред Уизли
  • Габриэль Харланд — Джордж Уизли
  • Аластер Стаут — Рон Уизли
  • Руари Спунер — Перси Уизли
  • Грейси Кокрейн — Джинни Уизли
  • Неизвестно — Артур Уизли
© Кадр со съемок

Съёмки первого сезона сериала «Гарри Поттер» уже идут в Великобритании, премьера шоу состоится в начале 2027 года.