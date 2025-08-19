Стало известно, кто сыграет семью Уизли в сериале «Гарри Поттер»

Компания HBO продолжает раскрывать актёров на главные роли в будущем сериале «Гарри Поттер». В этот раз холдинг показал артистов, которые воплотят семью Уизли на телеэкранах.

© Чемпионат.com

Так, роли достались малоизвестным рыжеволосым британским актёрам. При этом кто сыграет Артура Уизли, отца семейства, всё ещё неизвестно.

Кто сыграет семью Уизли в сериале «Гарри Поттер»

Тристан Харланд — Фред Уизли

Габриэль Харланд — Джордж Уизли

Аластер Стаут — Рон Уизли

Руари Спунер — Перси Уизли

Грейси Кокрейн — Джинни Уизли

Неизвестно — Артур Уизли

© Кадр со съемок

Съёмки первого сезона сериала «Гарри Поттер» уже идут в Великобритании, премьера шоу состоится в начале 2027 года.