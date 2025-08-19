Режиссер «Капитана Марвел 2» назвала главную причину провала фильма

Режиссёр и одна из сценаристок фильма «Капитан Марвел 2» Ниа ДаКоста вновь затронула тему провала фильма. Картина вышла в 2023 году и собрала всего лишь $ 206 млн в прокате — это худший результат в киновселенной Marvel. Лента также получила очень низкие оценки от критиков и зрителей.

В недавнем интервью Дакоста подтвердила, что на качество фильма повлияло отсутствие целостности — кинокомикс снимали без готового сценария. Из-за этого многие сюжетные моменты придумывали буквально на ходу.

Отсутствие сценария нанесло большой ущерб всему процессу… Был момент на съёмках, когда я подумала: «Это уже не тот фильм, который я предлагала снять».

Ближайшим фильмом ДаКосты станет «28 лет спустя: Храм из костей» — продолжение недавнего хоррора Дэнни Бойла. Премьера ленты состоится 16 января, это будет вторая часть из запланированной трилогии.