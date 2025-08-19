Кузьма Сапрыкин и Олеся Фаттахова играют в мистическом детективе «Ангел»

Кузьма Сапрыкин и Олеся Фаттахова играют в новом мистическом детективе "Ангел"
Телеканал ТВ-3 сообщил о старте съёмок сериала "Ангел" с Кузьмой Сапрыкиным ("1703", "Баранкины и камни силы", "Движение вверх") и Олесей Фаттаховой ("Обнимая небо", "Султан моего сердца", "Сельский детектив").
Синопсис: на трассе обнаружен труп мужчины без документов и одежды. Но после появления следователя Риты "погибший" резко приходит в себя и утверждает, что он ангел, посланный с небес для спасения человеческих душ. Далее он начинает помогать девушке в расследованиях.
Съёмки проходят в Минске.
Режиссёр и сценаристка - Валентина Власова ("Омут").
Даты премьеры пока нет, обещано "скоро".