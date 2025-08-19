Создатель «Шерлока» выпустит сериал о премьер-министре Великобритании

Телеканал Channel 4 анонсировал новый детективный проект под названием «Номер 10». За разработку сериала отвечает Стивен Моффат, британский сценарист, создатель «Шерлока» и бывший шоураннер «Доктора Кто».

«Номер 10» будет посвящён вымышленному премьер-министру Англии и его кабинету помощников. Моффат описывает сериал как политическую драму с вымышленными героями, но актуальными для сегодняшнего мира проблемами. Судя по всему, шоу расскажет как о внутренней, так и о внешней политике Великобритании.

У проекта пока нет даты выхода и актёрского состава — кастинг начнётся в ближайшее время. Судя по всему, релиз шоу состоится не раньше второй половины 2026 года.