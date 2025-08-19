BadComedian усомнился в успехе приквела «Голодных игр»

Без Дженнифер Лоуренс фильмы франшизы «Голодные игры» лишатся части зрителей в России, заявил НСН Евгений Баженов.

«Голодные игры» были успешной подростковой франшизой с большой фанбазой, однако львиную долю интереса к фильму обеспечивала Дженнифер Лоуренс в главной роли, заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

В российский прокат 28 августа официально выйдет фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», сообщила пресс-служба кинокомпании «Вольга». Действие приквела происходит за 64 года до событий оригинальной книжной трилогии. В центре сюжета нового фильма история будущего президента Панема, молодого Кориолана Сноу, который становится наставником Люси Грей Бейрд, участницы из Двенадцатого дистрикта. Баженов допустил, что волна популярности подобных подростковых фильмов уже прошла.

«Время таких подростковых франшиз относительно ушло. Когда-то был целый бум: "Голодные игры", "Дивергент". Таких фильмов было много, некоторые заглохли на первой картине, другие превратились в франшизу. «Голодные игры» - самый крепкий пример такой франшизы, но не знаю, насколько все это актуально сегодня для кого-либо. Скорее всего сборы сильно упадут относительно финального фильма «Голодных игр» 2015 года. Вместе с тем альтернатив в прокате может не быть, никаких крупных хитов отечественных или зарубежных нет», - подчеркнул он.

Как добавил собеседник НСН, маловероятно, что фильмы по франшизе будут успешны без участия Дженнифер Лоуренс.

«Вариантов, что показывать в кинотеатрах, не так много. Зачастую фильмы совсем крупного калибра к нам не приходят, к примеру "Супермен" Джеймса Ганна у нас был лишь в альтернативном прокате. "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" - не уровень "Супермена", но все еще известная франшиза. Однако, мне, как зрителю от этой премьеры ни горячо, ни холодно. Мне очень сильно не нравится эта франшиза, ее посыл. Что с Лоуренс, что приквел. При этом Лоуренс в разряде звезд, которые завлекали зрителей в кино, по крайней мере первые фильмы франшизы точно работали. Думаю, без нее успех продлится недолго, либо надо возвращать актрису, либо сборы будут удручающими», - пояснил он.

Как отмечал «Бюллетень кинопрокатчика», «Супермен» Ганна в июле заработал за две недели неофициального проката в России 151,6 миллиона рублей.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с «Радиоточкой НСН» уточнила, что отсутствие рекламной поддержки лишает проекты теневого проката миллиардных сборов фильмы, которые картины могли получить в России при официальном релизе.