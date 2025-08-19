Что известно о сериале «Гарри Поттер» от HBO

В интернете появились первые кадры со съемок сериала «Гарри Поттер» от HBO. Жители Нью-Йорка заметили, как актеры в костюмах Гарри и Хагрида переходят оживленную улицу в центре города. Что еще известно о предстоящем сериале — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Отличия от фильмов

Председатель HBO & Max Content Кейси Блойс заявил, что сериал больше уделит внимание сюжету книг. Особенно это касается персонажей, которые были в произведениях Джоан Роулинг, но не были в киноадаптации. Сама же Роулинг отметила, что рассчитывает «увидеть глубину и детализацию», которая доступна только многосерийным проектам.

Например, в новом сериале будет присутствовать полтергейст Пивз, обитающий в Хогвартсе. Он появлялся в компьютерных играх про Гарри Поттера, но в фильмах его не было. Концепция Большого зала, где собираются студенты всех факультетов, сохранится, однако будут добавлены новые локации. В сериале впервые покажут учительскую, башню Когтеврана и гостиную Пуффендуя, находящуюся недалеко от кухни. Архитектурный дизайн замка также претерпит некоторые изменения, но общая форма останется такой же.

Дата выхода и количество сезонов

Точная дата выхода сериала пока неизвестна, однако премьера должна состояться в 2026 году. Всего планируется семь сезонов — на каждую книгу по одному сезону. Первые два сезона будут состоять из шести серий, а остальные — из восьми. Планируется, что все сезоны выйдут в течение 10 лет. Съемки первых двух будут проходить только летом — это связано с нормативами по труду детей и обязанностью организовывать учебный процесс.

Кто снимает сериал

Шоураннером проекта стала Джессика Гардинер, которая была консультирующим продюсером «Наследников» и «Убивая Еву», сценаристом «Темных начал», «Ладьи» и «Человека в высоком замке».

Режиссером сериала назначен Майк Майлорд, снимавший эпизоды вышеупомянутых «Наследников», «Бесстыжих», «Игры престолов», а также фильм «Меню». В «Гарри Поттере» он снимет как минимум несколько эпизодов, включая пилотный. Майлорд также станет одним из исполнительных продюсеров проекта.

Оператором стал Адриано Голдман, работавший над «Короной» и «Андором».

Джоан Роулинг, несмотря на огромное количество скандалов по поводу ее персоны в социальных сетях, станет исполнительным продюсером. Также среди продюсеров Дэвид Хейман (продюсировал оригинальную поттериану), Нил Блэр (продюсировал «Фантастические твари и где они обитают») и Рут Кэнли-Леттс (продюсировал «Страйк» и «Случайную вакансию»).

Актеры

Гарри Поттер — Доминик Маклафлин. В шоу-бизнесе с 2020 года, успел сыграть в театральной постановке пьесы Уильяма Шекспира «Макбет», где работал в паре с Рэйфом Файнсом — прошлым исполнителем роли Волан-де-Морта.

Гермиона Грейнджер — Арабелла Стэнтон. В 2024 году сыграла в мюзикле «Матильда».

Рон Уизли — Аластер Стаут. До этого снимался только в короткометражках и рекламе.

Петунья Дурсль — Бел Паули. Снималась в фильме «Дневник девочки-подростка».

Вернон Дурсль — Дэниэл Ригби. Известен по фильму «Охотник на ведьм».

Альбус Дамблдор — Джон Литгоу. Сыграл в «Конклаве» и «Декстере». Многократный обладатель премии «Эмми».

Минерва Макгонагалл — Джанет Мактир. Снималась в сериале «Озарк».

Аргус Филч — Пол Уайтхаус. В фильмах по «Гарри Поттеру» сыграл сэра Кэдогана.

Рубеус Хагрид — Ник Фрост. Комедийный актер, известен по серии фильмов «Корнетто».

Мадам Хуч — Луиза Брили. Играла в «Шерлоке».

Северус Снейп — Паапа Эссьеду. Играл в «Черном зеркале» и «Я могу тебя уничтожить». Из-за того что чернокожий актер «не соответствует» расе своего персонажа, некоторые фанаты подвергли критике такой выбор артиста. Продюсеры объяснили свое решение тем, что хотели выбрать яркого и харизматичного актера, чтобы избежать сравнений с прошлым исполнителем роли Снейпа Аланом Рикманом.

Драко Малфой — Локс Пратт. Снимался в «Повелителе мух».

Люциус Малфой — Джонни Флинн. Играл в триллере «Зверь», мини-сериале «Рипли» и байопике «Человек со звезды».

Дадли Дурсль — Амос Китон.

Квиринус Квиррелл — Люк Таллон.

Корнелиус Фадж — Берти Карвел.

Гаррик Олливандер — Антон Лессер.

Молли Уизли — Кэтрин Паркинсон.

Невилл Долгопупс — Рори Уилмот.

Лаванда Браун — Сиенна Муса.

Имя того, кто исполнит роль главного антагониста, Волан-де-Морта, пока неизвестно. Однако, по слухам, им станет звезда «Острых козырьков» и «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи.

На роли «золотого трио» — Гарри, Гермионы и Рона — проходили пробы более 30 тысяч актеров. Как проводился кастинг и что еще известно об актерах, которые сыграют главных героев, — в материале «Вечерней Москвы».