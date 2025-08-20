На чукотском кинофестивале впервые покажут полнометражные картины

Прием заявок на участие в Х Арктическом международном кинофестивале "Золотой ворон" стартовал на Чукотке, впервые допускаются полнометражные анимационные картины. Культурное событие пройдет весной 2026 года в Анадыре, сообщили ТАСС в правительстве автономного округа.

"Прием заявок начался, на юбилейном фестивале зрителей будут ждать премьеры фильмов из России, Китая, Турции, стран Латинской Америки. Впервые в конкурсную программу войдет подборка полнометражных анимационных картин", - рассказали в правительстве округа.

Уточняется, что к отбору в конкурсные программы фестиваля принимаются полнометражные и короткометражные игровые, неигровые, анимационные фильмы, созданные не ранее 1 января 2024 года.

Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" ежегодно проводится на Чукотке Центром развития и поддержки культурных проектов "Золотой ворон", продюсерским центром "Молодежные инициативы", при поддержке губернатора Чукотского АО, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, президентского Фонда культурных инициатив, кинотеатра "Полярный", Союза кинематографистов России и других. В 2026 году форум будет работать в округе с 30 марта до 12 апреля.