Появились постеры второго сезона сериала «Фоллаут»

Вчера появился дебютный тизер-трейлер второго сезона сериала «Фоллаут». Вместе с ним опубликовали и свежие постеры, на которых можно увидеть трёх ключевых героев.

Постеры второго сезона шоу

© Amazon Prime Video

© Amazon Prime Video

© Amazon Prime Video

Сюжет шоу рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение приведёт героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля 2024 года и был тепло встречен как зрителями, так и критиками. Второй сезон стартует 17 декабря.