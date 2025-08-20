О чем расскажет новый фильм о Екатерине Фурцевой

В ближайшее время состоится премьера документального фильма "Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия" - портрета одной из самых влиятельных женщин в истории советской культуры. Картину покажет онлайн-кинотеатр Kion. А до этого будет первый фестивальный показ на фестивале Original + Doc, посвященном документальным фильмам и сериалам российских онлайн-кинотеатров и стриминговых платформ.

Екатерина Алексеевна Фурцева - первая и единственная женщина на посту министра культуры СССР, фигура яркая и противоречивая. Ее путь - это история о силе воли, внутренней свободе и умении пробивать дорогу в мире, где все правила писали мужчины. Она сделала себя сама, преодолев множество испытаний, и оставила заметный след в культурной политике страны.

Начав свой путь "от станка", на вершине партийной иерархии оказалась в переломные годы хрущевского правления. Она была единственной из женщин советской эпохи, сумевшей не только занять пост министра, но и войти в Президиум ЦК КПСС (Политбюро) и удостоившейся чести стоять на Мавзолее в знаменательные для СССР дни. Главные ее достижения относят не к политике. Фурцева приоткрыла железный занавес, сделав культурный обмен с зарубежными странами частью "мягкой силы".

В картине будут отражены наиболее значимые достижения Фурцевой. В 1957 году в Москве проходит Международный фестиваль молодежи и студентов. Затем Москва впервые встречает еще несколько международных фестивалей подряд. Музыкальный конкурс имени Чайковского в 1958 году, Московский международный кинофестиваль в 1959 году, Недели итальянского и французского кино - в 1960 году.

За 14 лет в кресле министра Фурцева также построила концертный зал "Россия", спасла театр "Современник" от закрытия. Она привезла на гастроли в Москву Ива Монтана, Симону Синьоре, Дюка Эллингтона и оркестр Бенни Гудмена. Организовала выставки Рериха, Шагала и выставку одной картины - "Моны Лизы" Леонардо да Винчи. Тесное сотрудничество у Фурцевой было с театром Ла Скала. При посредничестве Марии Каллас в 1960 году Большой театр и миланская опера подписали соглашение о сотрудничестве. Советские оперные певцы получили возможность стажироваться в Италии, а итальянские звезды балета приехали в Москву учиться у Улановой и Плисецкой.

В фильме - и неизвестный факт биографии Фурцевой. Вместе с маршалом Жуковым она входила в комиссию по делам реабилитации военнопленных. Эта сторона ее деятельности проходила под грифом секретности. Автор фильма, основанного на книге Сергея Войтикова "Екатерина Фурцева. Женщина во власти", - документалист, писатель и журналист Игорь Прокопенко.