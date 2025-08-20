Джейсон Момоа и Дэвид Литч вместе поработают над боевиком «Пират»

По данным издания Deadline, Джейсон Момоа, известный в том числе по «Дюне» и «Аквамену», работает над совместным проектом вместе с Дэвидом Литчем, режиссёром «Быстрее пули». Момоа должен исполнить главную роль, а Литч выступит постановщиком картины.

Пока что проект носит название «Пират». Его подробностей нет, но источники описывают фильм как картину в духе боевика 2011 года «Рейд». Сценаристом выступил Уилл Данн, его сюжет для ленты выкупила Amazon MGM Studios.

Момоа недавно снялся в популярном фильме WB «Майнкрафт», а сейчас его можно увидеть в сериале Apple TV+ «Военачальник». Литч недавно спродюсировал «Никто 2», который сейчас идёт в кинотеатрах.