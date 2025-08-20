Режиссер Элла Давлетшина умерла после долгой болезни

Советская и российская режиссер, продюсер и сценарист Элла Давлетшина умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщает aif.ru. со ссылкой на Новосибирский филиал Союза кинематографистов России. Известно, что режиссер скончалась после долгой борьбы с болезнью, характер которой не уточняется. Давлетшина специализировалась на документальном кино. Среди ее работ - фильмы "Фас и профиль", "Портрет на фоне утренних газет", "Каникулы в России", "Ноктюрн", "Только для мужчин", "Кое-что о женщинах", а также "Как перестать беспокоиться и начать жить", и другие киноленты. Элла Давлетшина родилась 10 декабря 1947 года, училась в Ленинградском университете и во ВГИКе. Работала на Ленинградской студии документальных фильмов, а также на Свердловской и Западно-Сибирской киностудиях. У Давлетшиной остался муж - оператор Сергей Лаврентьев. 19 августа стало известно, что заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина скончалась на 79-м году жизни. Ее тело нашли в лесу.

