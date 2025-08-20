Гай Пирс может сыграть Руперта Мердока в новом фильме Дэнни Бойла

Дэнни Бойл начал подготовку к съемкам своего нового фильма «Чернила» (Ink) о становлении империи Руперта Мёрдока. Как сообщает Deadline со ссылкой на инсайдеров, Гай Пирс («На краю Земли», «Бруталист») ведёт переговоры о роли медиамагната и основателя NewsCorp, а Джек О’Коннелл («Грешники», «Обратно во мрак») — о роли Ларри Лэмба, которого Мёрдок нанял руководить газетой Sun после её приобретения в 1969 году.

Фильм расскажет о группе визионеров и неудачников, у которых возникла идея создать новый вид новостей — такой, который даст людям то, чего они хотят, и изменит облик мира, в котором мы живём сегодня. Руперт Мёрдок приобретает Sun, который переживает не лучшие времена. Он намерен сделать газету обязательным к прочтению источником новостей и нанимает Лэмба руководителем издания. Покупка положила начало многолетнем соперничеству между Sun и Mirror, что привело к расцвету британских таблоидов в их нынешнем виде.

Сценарий основан на одноименной пьесе Джеймса Грэма, который написал и сценарий. Продюсерами фильма выступают Дэнни Бойл, Тесса Росс и Майкл Элленберг. Бойл и Росс воссоединятся после их совместной работы над «Миллионером из трущоб». Studiocanal полностью финансирует фильм. Съёмки планируют начать в октябре этого года.

Хотя Голливуд время от времени обращался к фигуре Мёрдока в различных проектах на протяжении многих лет (самым недавним примером стала эпизодическая роль Малкольма Макдауэлла в фильме 2019 года «Скандал»), индустрия ещё ни разу не решалась подробно рассказать о том, как он стал одной из самых влиятельных фигур в истории медиа. Бойл не новичок в проектах с выдающимися личностями в центре истории, например, в его нестандартном биографическом фильме «Стив Джобс», рассказывающем о судьбе человека, который стал соучредителем Apple и помог превратить её в одну из самых влиятельных технологических компаний мира. Учитывая глобальный охват Мёрдока на столь многих фронтах, режиссер собирается рассказать не только о влияние магната на журналистику, но и о том, как формировался медиаландшафт на протяжении десятилетий.