Объяснена нехватка фильмов для подростков

Если в советское время было множество современной детской литературы для создания киносценариев, то сегодня таких новых книг крайне не хватает, сообщил НСН Алексей Бырдин.

На создание новых фильмов и сериалов для подростков потребуется не один год, при этом кинематографисты сталкиваются с нехваткой литературных сюжетов для подобного контента, заявил в беседе с НСН глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Генеральный продюсер, сооснователь киноплатформы «Киносферум.РФ» и киношколы «Ты - кадр» в лагере «Артек» Дмитрий Белосохов ранее заявил, что в России много контента для детей от 3 до 6 лет уровня «Смешариков и «Фиксиков» но для подростков постарше почти ничего нет - и так до сериалов «Слово пацана» и «Пищеблок» с ограничением 18+. По его словам, 18 миллионам российских школьников нечего смотреть. Бырдин же подчеркнул, что в России снимается множество полнометражного контента для школьной аудитории.

«Проблема есть, на нее обратили внимание не только в отрасли, но и на государственном уровне. Однако нужно время, такой контент не делается за месяц, за год или даже за два. Говорить, что между "Смешариками" и "Словом пацана" посередине ничего нет – довольно странно с учетом бума полного метра вроде "Чебурашки", "Волшебника изумрудного города", "Бременских музыкантов" и всего остального. В сериальном исполнении контента, рассчитанного на школьную аудиторию, нет, поскольку короткие мультсериалы вроде "Смешариков" хорошо монетизируются по рекламной модели. Чтобы создавать контент, за который родители детей будут готовы заплатить, он должен быть уже существенно более высокого качества. Нужен более дорогой продакшен, чтобы его фокусировать на более платежеспособной аудитории, тогда мы получим контент 16+ и18+», - пояснил он.

По словам собеседника НСН, сегодня сложно найти литературную основу для новых сериалов и фильмов, интересных подросткам.

«Нужно какое-то время, чтобы ниша, которая долгое время была полупустой, заполнилась каким-то контентом. Для этого должны возникнуть какие-то сценарные литературные основы. Их, по ощущениям, было много в советский период, все эти "Приключения Петрова и Васечкина". Однако с современными книгами для детей и подростков есть проблемы. Отталкиваться надо от поиска каких-то хороших историй, которые затем можно будет превратить в фильмы и сериалы», - отметил Бырдин.

Ранее народный артист России, режиссер Александр Сокуров в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что детское кино как кинематографическое направление погибло с крушением Советского Союза. При этом он допустил, что показывать современным подросткам советские картины, ориентированные на детей, можно только с разъяснением.