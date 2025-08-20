День рождения Чебурашки: как создали главного героя советского мультфильма

Каждый год 20 августа в России отмечается день рождения одного из самых трогательных сказочных персонажей - Чебурашки. Дата выбрана не случайно: именно в этот день, в 1966 году, вышла первая книга Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья" о приключениях ушастого зверька. Новый герой не был похож ни на одного ранее существовавшего персонажа детских сказок: любящий апельсины, похожий на медвежонка, но с огромными ушами и короткими лапками, и невероятно милый. Сегодня любимцу поколений исполнилось 59 лет!

Как появился Чебурашка

Неизвестный науке пушистый зверек с большими, желтыми как у филина глазами, круглой заячьей головой и коротким пушистым хвостом, "который бывает обычно у маленьких медвежат, - именно таким впервые представил читателям Чебурашку на тот момент еще начинающий детский писатель Успенский. В предисловии к книге автор писал, что Чебурашка - это бракованная игрушка со странной внешностью, с которой он в детстве боялся оставаться в одной комнате.

«Но постепенно я привык к его странной внешности, подружился с ним и стал любить его не меньше, чем резинового крокодила Гену и пластмассовую куклу Галю»‎, — писал Успенский.

Лишь спустя 40 лет в одном из интервью автор признался, что изложенную во "Вступлении, которое можно и не читать" версию с игрушкой он сочинил для детей.

Согласно другой легенде, на создание Чебурашки Успенского вдохновила маленькая дочка его друга. Примеряя явно большую ей пушистую шубу, девочка постоянно падала. После очередного падения отец сказал ей: "Опять ты чебурахнулась!". Этот глагол, означающий "упасть", "опрокинуться с громом", очень понравился Успенскому и лег в основу характера культового персонажа - постоянно попадающего в различные приключения.

«Он сидел, сидел, смотрел по сторонам, а потом взял да и чебурахнулся со стола на стул. Но и на стуле он долго не усидел - чебурахнулся снова. На пол. — Фу-ты, Чебурашка какой! — сказал про него директор магазина. — Совсем не может сидеть на месте!»‎ — (отрывок из "Крокодила Гены и его друзей").

Первый шаг на экраны

Канонический образ героя создал художник-мультипликатор Леонид Шварцман. Таким образом, можно сказать, что у Чебурашки два папы.

Интересно, что в книге персонаж был представлен художником-иллюстратором Валерием Алфеевским и не имел ничего общего с тем Чебурашкой, которого мы знаем сегодня, - он был больше похож на черно-белого бельчонка. Шварцман признавался, что из всей компании крокодила Гены дольше и сложнее всего ему было работать над образом Чебурашки: от эскиза к эскизу увеличивались в размере уши зверька, а хвостик, напротив, уменьшался, изначально похожие на птичьи глаза стали наивными и удивленными с оттенком легкой грусти.

В итоге в экранизации Качанова и Шварцмана 1969 года Чебурашка предстал перед зрителями трогательным ребенком. Книжная версия разрослась до восьми книг, а мультфильм вышел в четырех сериях, став одной из самых любимых сказочных вселенных среди россиян и не только...

Кавайный Чеби-чан

Маршрут "голубого вагона" со временем вышел далеко за рамки СССР, прибыв в Японию, - там в 70-х годах на полках магазинов появилась книга Успенского в переводе писательницы Хироко Кодзимы. Советский персонаж быстро завоевал любовь японцев - там открыли кафе "Чебурашка", в продаже появилось множество товаров с его изображением. В 2001 году телеканал TV Tokyo купил права на показ оригинального советского мультика. Вскоре вышла рисованная адаптация - 26 серий по три минуты. А в 2010 году была снята полнометражная кукольная версия приключений Чебурашки режиссера Макото Накамуры, в которой появились новые яркие персонажи - директор цирка, мечтающая о карьере акробата девочка Маша и грустный пожилой фокусник. К сожалению, до широкого российского проката полнометражка в этом варианте не добралась, но спустя 3 года Накамура создал другую версию, из которой убрали ремейк "Крокодила Гены", но добавили эпизод "Чебурашка в зоопарке".

Карьера в кино

Сейчас забавный зверек снова на волне популярности: россияне снова скупают книги о любимом персонаже и игрушки с его изображением. Все благодаря полнометражной картине Дмитрия Дьяченко. Советский Чебурашка говорил голосом Клары Румянцевой, обновленный герой - в озвучке Ольги Кузьминой. Выйдя на экране в первый день 2023 года, фильм стал самым кассовым за всю историю отечественного проката.