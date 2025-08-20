Вышел третий эпизод сериала «Чужой: Земля»

20 сентября состоялась премьера третьего эпизода сериала «Чужой: Земля». Шоу продолжает выходить в онлайн-кинотеатре Hulu и постепенно приближается к своему экватору.

События нового «Чужого» разворачиваются на Земле за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта. При этом действие проекта не ограничивается одной временной линией.

Шоураннером «Чужой: Земля» выступает Ной Хоули — создатель сериалов «Фарго» и «Легион». Главные роли в проекте исполняют Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4») и Алекс Лоутер («Конец ***го мира»). Ранее стало известно, что дебютный эпизод собрал более 9 млн просмотров за первую неделю после выхода.