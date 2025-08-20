Сколько сезонов будет у сериала «Рай»

Создатель сериала «Рай» Дэн Фогельман, который изначально планировал завершить шоу после трёх сезонов, рассказал, что может отойти от первоначального плана. По его словам, у сериала может быть и четвёртый сезон.

Фогельман отметил, что он продолжит сериал в том случае, если у истории будет логическое развитие и возможность для реализации масштабных идей.

Я признаю, что масштаб второго сезона — я как раз снимаю финал — стал таким большим и захватывающим, что заставляет меня думать: «Здесь больше материала, чем я изначально предполагал». Я бы выпустил ещё сезон в случае, если мне покажется, что история не до конца раскрыта.

«Рай» рассказывает о том, как агент Секретной службы США расследует убийство президента. Шоу стартовало 26 января 2025 года.