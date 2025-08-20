Сколько ожидает гостей кинофестиваль Ferrum в Железноводске

Железноводск завершает подготовку к кинофестивалю Ferrum. Более 50 тыс. гостей приедут на мероприятие, сообщил на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ» в Пятигорске мэр города Евгений Бакулин.

«Подготовка к фестивалю началась в апреле, но сейчас мы дошли до финишной прямой. Во время проведения фестиваля город примет свыше 50 тыс. гостей. Все Кавминводы и другие города, включая Ставрополь, завешаны рекламами и баннерами фестиваля, чтобы наши земляки приехали к нам и приняли участие в мероприятии», — заявил он.

Спикер отметил, что большую нагрузку в рамках фестиваля возьмут на себя Городской дом культуры и Ferrum-площадь. Кроме того, площадки подготовлены в курортном парке Железноводска.

Бакулин также добавил, что желающие приехать активно бронируют гостиницы не только в Железноводске, но и в соседних городах.

В рамках фестиваля состоятся кинопремьеры, а также концерты с участием известных музыкальных групп «Градусы» и «Комната культуры».

Кинофестиваль Ferrum в этом году пройдет с 28 по 31 августа в Железноводске. Впервые он прошел в сентябре 2024 года. В его программе были показы отечественных фильмов, концерты, творческие вечера и встречи с талантливыми кинематографистами.

