Чем вдохновился режиссер фильма ужасов «Орудия»

8 августа состоялась мировая премьера фильма «Орудия» — нового хоррора от автора популярного «Варвара» Зака Креггера. Лента собрала в прокате уже более $ 150 млн и получает очень высокие отзывы от зрителей.

В недавнем интервью постановщик ленты поделился главным источником вдохновения для своего произведения. Как оказалось, Креггер очень любит триллер «Пленницы» — один из первых крупнобюджетных фильмов Дени Вильнёва, режиссёра «Дюны». Поэтому в «Орудиях» он также стремился передать атмосферу мрачного и пасмурного города, который преследует главных героев на протяжении всего фильма.

Операторская работа в «Пленницах» просто великолепна. Этот размытый, мрачный, облачный, дождливый пейзаж… Мне хотелось передать визуально всё то, что вызывал этот фильм во время просмотра.

«Пленницы» вышли в 2013 году и стали первой успешной работой Дени Вильнёва на английском языке. Главные роли в ленте исполнили Хью Джекман («Росомаха»), Джейк Джилленхол («Переводчик») и Виола Дэвис («Прислуга»).