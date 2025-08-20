Рецензия на сериал «Дыши»

Драматично и отменно.

15 августа в Okko вышел сериал «Дыши». Вероятно, скоро он станет очередным российским хитом. Потому что красиво снят, замечательно сыгран и поднимает сложные темы. Например, темы насилия, родов и травли. Говорить о таком важно и нужно — особенно если сама история выходит любопытной. В «Дыши» именно такая.

«Дыши»: главное о сериале

Название: «Дыши».

«Дыши». Режиссёр: Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова. Актёры: Марина Александрова, Даша Верещагина, Мария Лукьянова и другие.

Марина Александрова, Даша Верещагина, Мария Лукьянова и другие. Жанр: драма, триллер.

драма, триллер. Сколько серий: 8 эпизодов.

8 эпизодов. Страна: Россия.

«Дыши»: где смотреть?

Сериал показывают в Okko. С 15 августа выходит по одной серии в неделю, финал намечен на 3 октября.

«Дыши» — драматичная история о женском несчастье

Лера — мастеровитая акушерка из дорогой клиники. У неё самой три ребёнка, так что о женском организме она знает достаточно. Женщина приняла много родов и всегда знала, как поступить в критической ситуации. Неудивительно, что беременные хотят работать именно с ней.

Увы, проблем у Леры тоже хватает. Ей 42, муж умер, а личная жизнь давно стала чем-то мифическим. Всё же на свидание вероятнее придёт наглый сексист, чем мужчина, который уважает женщин и рассчитывает на что-то серьёзнее. Да и у детей полно головной боли: в школе младшей дочери процветает сексуальное насилие, и никому нет до этого дела. Даже у мамы не хватает внимания, чтобы вникнуть и помочь.

Хотя главная беда случается, когда Лера после долгих уговоров берётся за сложный случай. Любовница важного мужчины вот-вот родит, но ребёнок лежит не той стороной, дама же упорно отказывается от хирургии. Если что-то пойдёт не так, полетят головы. А всё определённо пойдёт не так.

Особенность в том, что «Дыши» отменно показывает боль. Не надуманную и встречающуюся лишь в сериалах, а вполне обыденную. Боль от травли, с которой ничего не получается сделать. Боль от одиночества и навеки потерянной любви. Боль от родов, что одновременно приносят новую жизнь и страдания. Так сериал вызывает глубинную тоску и даже опустошение. Это удивительно, когда в кадре не происходит ничего невероятного, только жизнь и рутина.

Во многом формула работает благодаря замечательному касту, где каждому актёру есть где развернуться. Взять ту самую беременную любовницу. Её играет Даша Верещагина, известная по роли Алисы в «Сто лет тому вперёд». Ещё она совсем недавно играла проститутку в «Фишер: Затмение» и там оказалась абсолютно лишним персонажем. Почти массовкой для отвлечения внимания.

С «Дыши» — другое дело. У Верещагиной пока мало экранного времени, но она в каждом кадре кажется необычайно настоящей. Девушка боится, шутит, грустит и теряет иллюзии. В итоге дарит больше впечатлений, чем за весь сезон «Затмения».

При этом главная звезда — Лера в исполнении Марины Александровой. Поначалу она кажется просто сильной женщиной: на лице лисья улыбка, в работе всегда уверенна и мудра, впереди её как будто бы ждут сплошные карьерные победы. Однако за этим фасадом кроются страдания и страхи — перед одиночеством, ошибками, отношениями и ответственностью за семью, которую дама тянет исключительно на своих плечах.

Лера плачет и танцует, радостно напивается и трагично вопит во дворе посреди ночи, проявляет стойкость и порой кажется неуверенной, потерянной, сломленной. Следить за столь притягательным и сложным образом очень интересно.

Похвалить стоит вообще весь каст. Как детей Леры, у каждого из которых своя яркая черта, так и врачей, пациентов, случайных хамов. Они одновременно запоминаются и не мешают реалистичности.

В конце концов, сериал прекрасно снят. Краски всегда приглушены, так что город даже при свете дня видится тоскливым. Оператор выбирает удачные ракурсы и играет с освещением, дополняя атмосферу. А в роддоме вообще делает всё, чтобы показать роды одновременно чем-то обыденным, страшным и сказочным. Отличная работа!

«Дыши»: стоит ли смотреть?

«Дыши» только начался, но уже кажется сериалом, заслуживающим внимания. Он приземлённый и честный, провокационный и эмоциональный, а ещё отлично сыгранный. Как минимум ради мастерства и образа героини Марины Александрой к новинке стоит присмотреться.

Оценка первого эпизода «Дыши» — 7,5 из 10

