В России покажут фильм «Тогда. Сейчас. Потом»

Фильм «Тогда. Сейчас. Потом» (Here) выпустит в российский прокат 18 сентября 2025 года кинокомпания Global Film. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в картине Роберта Земекиса исполнили Том Хэнкс и Робин Райт, а также снялись Пол Беттани, Келли Райлли, Мишель Докери и другие.

© Кадр из трейлера

В центре сюжета отношения между Ричардом Янгом (Хэнкс) и его женой Маргарет (Райт), а также история целой семьи и одного дома, где и происходят все события на протяжении многих лет. Для актеров это стало своего рода воссоединением, после знаменитой истории любви их персонажей в фильме «Форрест Гамп».

«Это почти фильм о путешествии во времени, — говорит продюсер Джек Рэпке. — Время идет, но пространство, в котором мы находимся, практически не меняется. Интерьер меняется, диваны становятся изношенными, приходят новые люди и меняют все, но геометрия и география этой комнаты остается без изменений. Наш фильм – смесь разных сюжетных линий о жизни, прожитой на полную катушку, или о жизни, полной утраченных возможностей».

Фишка фильм в том, что всё снято с одной точки, где была установлена камера. Создатели картины сотрудничали со студией визуальных эффектов Metaphysic, которая использовала тысячи архивных изображений Хэнкса и других актеров для создания цифрового грима.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/66b92d92d0cac913d3c82aeb1262acb6"/>

«Тогда. Сейчас. Потом» вышел в мировой прокат в октябре 2024 года и получил сдержанные отзывы критики. Российский прокат был запланирован на декабрь прошлого года, но потом отменился без объяснения причин.