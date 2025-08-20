Вышел трейлер документального фильма «Пылающий горизонт»

Онлайн-кинотеатр PREMIER и видеосервис RUTUBE представили трейлер и постер документального фильма "Пылающий горизонт" о борьбе с одной из самых страшных природных стихий на нашей планете - лесными пожарами.

© Российская Газета

В России ежегодно возникают тысячи лесных пожаров, которые наносят огромный ущерб жителям пожароопасных регионов и инфраструктуре. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в этом году территорию России охватили около 2 тысяч лесных пожаров общей площадью 1,2 миллиона гектаров. Фильм "Пылающий горизонт" покажет, какие усилия предпринимают спасатели и обычные люди для сдерживания смертельной стихии.

Картина рассказывает о жителях Тюменской области, которые объединились перед лицом общей беды. Создатели картины использовали много архивных съемок и телерепортажей, чтобы передать истинные масштабы борьбы с лесными пожарами. Профессиональные ликвидаторы, добровольцы и очевидцы дали многочисленные интервью и рассказали, как происходит борьба с огнем и каких усилий стоит сдержать смертельную стихию.

В фильме "Пылающий горизонт" также используются игровые эпизоды. Опираясь на свидетельства экспертов и участников тушения пожаров, создатели фильма отказались от прямой реконструкции, представив игровые эпизоды как своеобразный мост между документальными кадрами и личными воспоминаниями действующих лиц. В игровой части картины задействованы звезды российского кино Владимир Вдовиченков, Янина Студилина и Леонид Громов.

Режиссеры - Алексей Южаков и Дмитрий Колобов, автор сценария - Алексей Южаков. Впервые фильм покажут в конкурсе фестиваля Original +DOC, который пройдет с 23 по 26 августа в кинотеатре "Москино Музеон". Затем картина появится на стримингах.