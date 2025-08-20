В каком жанре будет следующий фильм Зака Снайдера

Издание The Hollywood Reporter сообщило о старте съёмок новой картины Зака Снайдера («Хранители») под названием The Last Photograph («Последняя фотография»). Производство военной драмы начнётся в конце августа.

© Чемпионат.com

Сюжет ленты повествует о бывшем оперативнике, который отправится в горы Южной Америки, чтобы отыскать племянников, у которых убили родителей. Ему поможет военный фотограф, который страдает от наркотической зависимости — он единственный, кто способен опознать лица убийц.

В издании отметили, что Снайдер на протяжении 20 лет пытался снять «Последнюю фотографию», но был слишком занят в других проектах. Ранее в фильме должны были сыграть Кристиан Бэйл («Тёмный рыцарь») и Шон Пенн («Я – Сэм»), но теперь они не задействованы в ленте. В картине одни из главных ролей исполнят Стюарт Мартин и Фра Фи — оба играли в предыдущей дилогии Снайдера «Мятежная луна». Дата выхода «Последней фотографии» пока неизвестна.