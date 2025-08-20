Миллениалы против зумеров: кто чаще смотрит сериалы про секс

Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет с большим интересом смотрят "откровенные и эмоционально напряженные истории", когда речь идёт о сериалах. Об этом свидетельствует исследование экспертов российского онлайн-кинотеатра KION.

Как выяснилось, распространённое мнение об "аскетичности" и меньшей сексуализированности более молодых поколений оказалось спорным: зумеры отдают предпочтение сериалам о личных границах и откровенным драмам.

В топ-5 за апрель-июнь текущего года у россиян этого возраста вошли следующие сериалы: первый сезон "Жизни по вызову" (18+), третий сезон "Жизни по вызову" (18+), "Тайга" (18+), "Актерище" (18+) и второй сезон "Жизни по вызову" (18+).

У т. н. миллениалов в возрасте от 25 до 34 лет - более широкий круг интересов, их топ за аналогичный период выглядит так: "Актерище" (18+), "Тайга" (18+), третий сезон "Почки" (18+), "Жизнь по вызову" (18+), "Между нами химия" (18+).