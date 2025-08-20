Вышли первые серии шоу «Смотритель маяка»

В Сети уже доступны первые две серии шоу "Смотритель маяка" с ведущим Романом Маякиным.

Известный актёр Роман Маякин вместе с псом Тимофеем отправился во Владивосток, чтобы рассказывать истории о том, как развивается Россия сегодня.

Первая серия знакомит зрителей с Форумом креативных индустрий в Якутске, а также показывает проекты по возрождению русских деревень в Переславле-Залесском и туристические маршруты Бурятии.

Проект реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") в партнёрстве с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и АНО "Национальные приоритеты".

Выпуски выходят несколько раз в неделю в "Одноклассниках", "ВКонтакте" и Telegram.