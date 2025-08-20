Вышел трейлер сериала «Черный кролик»

Компания Netflix представила трейлер мини-сериала «Чёрный кролик». Премьера криминального шоу состоится на стриминговом сервисе 18 сентября. Всего в сезон войдёт восемь серий.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

По сюжету сериала, главный герой — простой житель Нью-Йорка по имени Винс, который задолжал большую сумму денег. Он обращается к своему брату Джейку, который владеет рестораном «Чёрный кролик». Вместе они должны разобраться с долгами и не стать жертвами преступников.

Главные роли в шоу исполнили Джуд Лоу («Молодой Папа»), Джейсон Бейтман («Хэнкок») и Одесса Янг («Лестница»). Шоураннером «Чёрного кролика» выступил Зак Бэйлин — автор сценария к гоночному фильму «Гран туризмо».