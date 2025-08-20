Опубликован трейлер фильма «Годовщина»

Трейлер фильма «Годовщина» (Anniversary) обнародовала 19 августа 2025 года кинокомпания Lionsgate Movies. Главные роли в драматическом триллере режиссера Яна Комасы («Тело христово») исполнили Фиби Дайневор, Дилан О’Брайен, Кайл Чендлер, Дайан Лэйн, Мэдлин Брюэр, Зои Дойч, Маккенна Грейс, Дэрил Маккормак и другие.

© Кадр из трейлера

Действие ролика начинается на семейном торжестве – серебряной свадьбе Эллен (Лэйн) и Пола (Чендлер), куда их сын Джош (О’Брайен) приходит со своей новой девушкой Лиз (Дайневор). Эллен узнает в незнакомке свою бывшую студентку, которая была участницей радикального движения «Перемена». Хотя сын и муж пытаются ее успокоить, говоря, что люди меняются со временем, женщина начинает что-то подозревать. По мере того, как Лиз становится частью семьи Тейлор, напряжение нарастает, выносит на поверхность тлеющие конфликты, разрушая семейные устои, в то время как сама страна стоит на грани в тревожное и непростое время неопределенности.

В мировой прокат «Годовщина» выйдет 29 октября.