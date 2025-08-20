Опубликован трейлер четвертого сезона «Утреннего шоу»

Компания Apple представила первый трейлер четвёртого сезона сериала «Утреннее шоу». Продолжение стартует 17 сентября на стриминговом сервисе Apple TV+. Всего в сезоне будет 10 эпизодов.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет сериала повествует о телеведущей Алекс Леви. У неё увольняют партнёра по эфиру и близкого друга Митча из-за обвинений в неподобающем поведении. Ему на замену приходит журналистка Брэдли, для которой правда важнее всего. В коллективе начинают выстраиваться напряжённые отношения.

Главные роли в «Утреннем шоу» сыграли Дженнифер Энистон («Друзья»), Риз Уизерспун («Большая маленькая ложь») и Стив Карелл («Офис»). На протяжении трёх сезонов шоу 16 раз было номинировано на премию «Эмми» — дважды награду за лучшую второстепенную мужскую роль взял актёр Билли Крудап («Хранители»). В новом сезоне к актёрскому составу присоединятся Джереми Айронс («Лолита») и Аарон Пьер («Время»).