Опубликован русский трейлер «Тафити. Приключения на краю света»

Компания Capella Film поделилась локализованным трейлером, обновлённым постером и кадрами анимационного семейного фильма "Тафити. Приключения на краю света" (Tafiti - Across the Desert).

Картина снята по оригинальному сценарию немецкой писательницы Юлии Бёме, автора популярной серии книг о сурикате Тафити и соавтора серии о девочке Конни.

По сюжету кабанчик Кисточка невольно становится причиной неприятностей в семействе сурикатов - дедушку главного героя кусает ядовитая змея. Согласно древней легенде, помочь ему может только таинственный голубой цветок, но никто не знает, где он растёт. Тафити и Кисточка отправляются в далекое путешествие на поиски лекарства.

Дизайном персонажей занимался Питер Эдековен, известный по анимационным фильмам "Изумительный Морис", "Повелитель драконов" и "Большое путешествие".

Режиссер - Нина Велес ("Миа и Я", "Пушистые мошенники").

В российский прокат лента выходит 2 октября 2025 года.