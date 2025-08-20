В России покажут уникальные фильмы для собак

26 августа в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера проекта "Догументалки", созданного с учётом особенностей восприятия собак. Премьерный показ фильмов состоится 23 августа в летнем кинотеатре на ВДНХ.

© Российская Газета

Короткометражные фильмы были созданы с учётом особенностей восприятия собак, в особенности дихроматического зрения и остроты слуха, в них добавлено множество необычных звуков и собачьих диалогов. О хозяевах тоже подумали - действие разбавлено драматическими историями.

На данный момент к выходу запланированы два таких фильма: неторопливый вестерн "Шерстяной Томагавк" и остросюжетный "Властелин овец".

Кроме того, для владельцев собак был сделан эпизод "Догументалки глазами экспертов", в котором кинологи и ветеринары подробно рассказали о том, как животные воспринимают звуки и визуальный контент.