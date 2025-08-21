Названы самые популярные фильмы первой половины 2025 года

Российские зрители стали чаще отдавать предпочтение отечественным фильмам и мультфильмам.

© кадр из фильма «Анора»

К таким выводам пришли эксперты видеосервиса Movix по результатам исследования на основе статистики просмотров с января по июнь текущего года.

Фильмы: самые популярные - российские

В топ-3 фильмов первого полугодия два российских. Фантастическая картина "Сто лет тому вперёд" по мотивам повести Кира Булычева про приключения Алисы Селезневой и Коли Герасимова заняла первое место, набрав 35 тыс. часов просмотров. Современное переосмысление "Домовёнка Кузи" заняло третье место (31,5 тыс. часов просмотров).

Между ними расположилась американская мелодрама "Анора" с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном, набравшая 32 тыс. часов просмотров.

Почти все остальные места в первой десятке самых просматриваемых фильмов остались за российскими картинами: "Баба Яга спасает Новый год", "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича", "Небриллиантовая рука", "Царевна-лягушка", "Огниво". Единственное исключение - свежая экранизация французской классики "Граф Монте-Кристо", которая расположилась на 8-й строчке.

Сериалы: в хитах любовь и интриги

В списке самых популярных сериалов лидируют зарубежные проекты. На первом месте турецкая сага "Клюквенный щербет": пользователи видеосервиса посвятили ей 168 тыс. часов, на втором - "Игра престолов" (138 тыс. часов). К ним уверенно приблизился российский комедийный хит "Жуки" (132 тыс. часов), который занял третье место, а также детективный сериал "Невский" (130,5 тыс. часов) и "Папины дочки. Новые" (129,5 тыс. часов), расположившиеся на четвёртой и пятой строчках.

Мультфильмы: коты вне конкуренции

Судя по топ-10 мультфильмов, дети также выбирали в основном родных персонажей: 7 из 10 проектов в списке - отечественные. На первом месте "Три кота. Зимние каникулы" (58 тыс. часов просмотров), на втором - "Иван Царевич и Серый волк 6" (21 тыс. часов), а на третьем - "Три кота и море приключений" (17 тыс. часов).

Зарубежная анимация расположилась чуть ниже в списке: британский мультфильм "10 жизней" - на пятой строчке (11 тыс. часов просмотров), а французские "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" (8 тыс. часов) и "Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. На краю времени" (7 тыс. часов) - на шестом и седьмом месте соответственно. Замыкают десятку снова российские мультгерои: "Три кота. Зимние прогулки", "Три богатыря и Пуп Земли" и "Маша и Медведь: Парк чудес".