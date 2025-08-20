В России покажут хоррор «‎Дом ада. Спуск к дьяволу»

Компания "Экспонента фильм" выпустит в российский прокат мистический хоррор "Дом ада. Спуск к дьяволу" (Hell House LLC: Lineage, 18+) - пятую главу популярной франшизы.

По сюжету девушка Ванесса начинает видеть странные кошмары, в которых призраки ведут её в отель "Абаддон" - проклятое место, известное как "Дом Ада".

Вскоре к ней обращается журналистка, которая находит связь между отелем, поместьем Кармайклов и цепочкой загадочных смертей, происходящих десятилетиями. Ванесса выясняет, что случившаяся в прошлом трагедия пробудила древнее зло.

Роли в фильме исполнили Бриджет Роуз Перротта, Виктория Андруник, Гидеон Бергер, Дестини Лейлани Браун, Майк Саттон и другие.

Режиссёр и сценарист - автор предыдущих фильмов франшизы Стивен Коньетти.

Российская премьера назначена на 2 октября 2025 года.