Рецензия на фильм «‎Случай с фортепиано»

Старый "садистский стишок" рассказывал жуткое: "Девочка просит у мамы конфетку. / Мама сказала: "Сунь пальчик в розетку!" / Быстро обуглились детские кости. / Долго смеялись над шуткою гости". В новые времена "шутка" материализована. Об этом новый фильм Кантена Дюпье "Случай с фортепиано".

Дюпье - музыкант, диджей, создатель эксцентричных клипов, драматург, кинооператор и кинорежиссер, сюрреалист по мировосприятию и убеждениям. Еще не отгремели его сюрреалистические опусы "Даааааали!" и "Второй акт", а он уже снял фильм остросоциальный и более чем актуальный в век интернета, в изобилии плодящего самых диковинных монстров. "Случай с фортепиано" не о музыке - это с беспощадной дотошностью выписанный портрет очередного "инфлюенсера", самодеятельного диктатора вкусов и нравов, каких в Сети пруд пруди.

Новинка Дюпье не похожа на все, что он снимал. Ее по инерции отнесли к жанру абсурдистских комедий, но если там есть абсурд - он из жизни. А смеяться, по-моему, там не над чем - скорее ужасаешься похожести уродливо гипертрофированных образов на столь же уродливую реальность: было бы смешно, кабы не было так жутко.

Если в фильме и есть абсурд - он сфотографирован в сегодняшней жизни.

Адель Экзаркопулос неузнаваема в роли Магали - тридцатилетней девицы, страдающей редким недугом - нечувствительностью к боли. Она может с улыбкой на устах влепить себе молотком по пальцу. Ее это забавляет, и, сняв процесс самоистязания мобильником, она выложила видео в Сеть - успех ее ошеломил, встрепенулась творческая жилка. И вскоре интернет был завален короткими видео, где она причиняет себе все более рискованные увечья, испытывая на своем организме то мощь бейсбольной биты, то тяжесть грузовика. Создавая свой "имидж", она носит подростковые брекеты, она лаконична, деловита и бесстрашна. У нее миллионы поклонников, и теперь она сказочно богата.

Патология, ставшая аттракционом и тиражированная интернетом, становится общественным событием, ничего не умеющая Магали - кумиром масс, и она сама уже в плену этого свалившегося ей на голову звездного статуса. И когда при попытке испытать на себе груз упавшего с высоты рояля происходит непредвиденное, она без колебаний идет на преступление - чтобы замести следы и не обрушить свою славу, свою коммерчески выгодную "миссию" управлять эмоциями миллионов.

Если не считать толпы фанов, это камерный фильм, в нем действуют Магали, ее помощник Патрик (Жером Коммандёр), журналистка Херцог и пара поклонников, готовых на все, чтобы заполучить селфи с селебрити. Автор фильма выбирает линейную композицию, отвлекаясь только на флешбэки, где прорисован путь героини к славе. Мы застаем предельно раздраженную Магали в момент, когда звезда едет в уединенное горное шале, чтобы дать улечься назревающему скандалу. Мы еще ничего не знаем о случившемся, и только трупик вороны, застрявший в стеклоочистителе ветрового стекла, предвещает неладное. Фильм будет бесстрастно и скрупулезно, как в детективе, восстанавливать ход роковых событий, попутно формируя авторскую мысль убежденного мизантропа.

Возмутительницей покоя окажется журналистка, пронюхавшая о страшной тайне и шантажирующая Магали дилеммой: либо ты, презирающая прессу, даешь мне эксклюзивное интервью, либо пойдешь под суд. Сандрин Киберлен играет внешне корректную, совестливую репортершу, всего лишь выполняющую свою работу. Ее Симона Херцог и сама ощущает скользкость своей позиции шантажистки, и аморальность прессы становится параллельной темой фильма: в этом мире нет ничего реально нравственного.

Интервью занимает внушительный метраж: журналистке важно допытаться до причин, заставивших девушку сделать профессией издевательство над собственным телом. А режиссеру фильма важно не столько понять причины, заставляющие миллионы этим восхищаться, сколько выразить свое отношение к коммерческим боди-хоррорам - к этой травмирующей сознание пустоте, заполонившей экраны от тик-токов до кинофестивалей. И к перевернувшемуся миру, где вонь стала почитаться ароматом, а любовь и поклонение образовали гремучий коктейль с презрением и ненавистью - не случайно Патрик, готовя для любимой селебрити йогурт, с ехидной улыбочкой в него плюет.

Когда-то массы зачитывались Гюго и Флобером, молились Симоне Синьоре и Жану Габену, смеялись над Рабле и Де Фюнесом, сегодня они завороженно наблюдают за ладонью под иглой швейной машинки или за пыткой электрошокером - процессами, которые они почему-то считают смешными. Фильм это констатирует с бесстрастной интонацией патологоанатома.

Но главное, на чем все держится, - Адель Экзаркопулос в роли Магали. Видно, что роль импровизировалась актрисой, многое в ней придумавшей. Странные для зрелого существа брекеты обеспечили героине манеру говорить, с трудом двигая челюстями - так изъяснялись бы ожившие жернова. У нее изящество раненой слонихи. И полустон-полурык вместо смешка. Это человек, осознавший, что взлет к такой славе - ловушка, путь в бездну, и вцепившийся в решетку своей золоченой клетки уже без надежды остановить гибельный полет. Фигура трагикомическая и страшная в цинизме, заполнившем все поры ее куцего мозга, - внезапно материализовавшийся в нашей жизни зомби.