Черная комедия «Зомби по имени Шон» выйдет в России

Фильм «Зомби по имени Шон» (Shaun of the Dead) впервые выпустит в российский прокат 25 сентября 2025 года кинокомпания «Иноекино». Локализованный трейлер был представлен 20 августа.

© Кадр из трейлера

«ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в черной комедии британского режиссера Эдгара Райта исполнили Саймон Пегг, Ник Фрост, Кейт Эшфилд, Люси Дэвис, Дилан Моран, Пенелопа Уилтон, Питер Серафинович, Билл Найи, Джессика Хайнс и другие.

Шону (Пегг), заурядному продавцу электроники из Лондона, не везет: девушка бросает, соседи бесят, а карьера не складывается, — сообщается в синопсисе. — Но когда по городу начинают бродить голодные зомби, он понимает: пришло время слезть с дивана и стать героем. Вооружившись битой для крикета и поддержкой верного друга Эда (Фрост), Шон отправляется спасать бывшую и маму. План — пробиться через полчища мертвецов и укрыться в «Винчестере», ведь что может быть безопаснее родного паба во время апокалипсиса?

«Зомби по имени Шон» вышел в мировой прокат в 2004 году и стал началом трилогии Райта «Кровь и мороженое», куда входят также «Типа крутые легавые» (2007) и «Армагеддец» (2013). В 2024 году к 20-летию фильма Universal Pictures Home Entertainment, Focus Features и Studiocanal подготовили новую 4K-реставрацию с оригинального 35-мм негатива. Работа проходила в партнерстве с Эдгаром Райтом: он курировал обновленный ремастер, выполненный в формате Dolby Vision HDR и дополненный звуковой дорожкой Dolby Atmos. Реставрация возвращает фильму яркость цвета, глубину изображения и объемное звучание, сохраняя его фирменный ритм и визуальный стиль.

Именно эту версию покажут в российских кинотеатрах. Сеансы пройдут как на английском языке с русскими субтитрами, так и с новым закадровым переводом.