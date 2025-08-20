Представлен постер второго сезона «Голубоглазого самурая»

Стильный постер 2-го сезона «Голубоглазого самурая» от Netflix
Компания Netflix представила первый постер второго сезона мультсериала «Голубоглазый самурай». Стриминговый сервис также сообщил, что производство продолжения официально началось. Дата выхода второго сезона пока неизвестна.
Мультсериал рассказывает историю молодой воительницы Мизу, которая живёт скрытной жизнью в Японии периода Эдо. Главная цель героини — отомстить людям, которые похитили её мать.
Премьера первого сезона «Голубоглазого самурая» состоялась 3 ноября 2023 года. Шоу вызвало восторг как у зрителей, так и у критиков: на агрегаторе Rotten Tomatoes сериал получил 97% свежести от обозревателей и 93% от зрителей. Первый сезон также выиграл премию «Эмми» в категории лучший анимационный сериал.