Чем удивит первый китайский фильм, частично снятый в космосе

Премьера китайского фильма "Шэньчжоу-13", частично снятого на орбитальной станции КНР "Тяньгун", состоится 5 сентября. Картина выйдет в рекордно высоком разрешении 8K. О премьере сообщило агентство Синьхуа.

Кинолента основана на реальных событиях и повествует о миссии экипажа "Шэньчжоу-13". Тайконавты (космонавты из КНР - прим. "РГ") Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу провели на орбите в общей сложности 183 дня, установив национальный рекорд. Кроме того, Ван Япин стала первой женщиной-космонавтом из Китая, вышедшей в открытый космос, а также первой женщиной на орбитальной станции КНР "Тяньгун".

Картина, частично снятая в космосе участниками экипажа, по информации издания, продемонстрирует зрителям уникальные космические пейзажи и повседневную жизнь тайконавтов. Интерес зрителей к фильму может также обеспечить высокое качество: для съемок картины члены экспедиции использовали специальные камеры с разрешением 8К, разработанные китайскими инженерами для съемок в космосе.

Китайская орбитальная станция "Тяньгун" эксплуатируется КНР с 2022 года. Станция находится на высоте около 400 километров, а ее общий вес на данный момент составляет около 69 тонн. "Тяньгун" может одновременно вмещать экипаж до шести человек. Власти КНР рассчитывают использовать станцию как минимум до 2038 года.