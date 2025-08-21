Появились стильные постеры фильма «Заклятие: Последние обряды»

Warner Bros. опубликовала свежие постеры фильма «Заклятие: Последние обряды». На них можно увидеть главных героев франшизы, которые готовятся к борьбе с могущественным злом.

Новые постеры фильма

© Warner Bros.

© Warner Bros.

© Warner Bros.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов продолжит историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт об окончании первой фазы.

Главные роли в ленте вновь исполнили Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»). Режиссёром выступил Майкл Чавес — автор третьей части «Заклятия» и спин-оффа «Проклятие монахини 2».

Премьера фильма состоится 5 сентября.