Представлен трейлер мультфильма «Доктор Динозавров»

Музей, портал и мезозой в трейлере мультфильма «Доктор Динозавров»
«Доктор Динозавров» — новая анимационная комедия для всей семьи, в которой есть место весёлым приключениям и неожиданным открытиям. Здесь и музей, и динозавры, и вопросы, которые могут заставить улыбнуться и подумать о близких. Что из этого вышло и когда ждать премьеру в кино — рассказывает Тлум.Ру.
Что там?
Главный герой, Фил Динозавров, — обычный школьник со своими проблемами: одноклассники смеются, девчонки не замечают, а отец позорит семейным «наследием» — всеми забытым музеем палеонтологии. Но все переворачивается с ног на голову, когда Фил случайно активирует древний портал… в мезозой!
Теперь ему предстоит дино-челлендж в джунглях, где его союзниками станут болтливый велоцираптор, контролирующий отец и школьная любовь, которая внезапно оказалась круче героя боевика. Кажется, пришло время Филу принять, что быть Динозавровым не так уж и плохо!
Режиссёром-постановщиком и автором сценария выступил Максим Волков, а роли в мультфильме озвучили популярные актеры — Тимур Родригез, Сергей Гармаш и Роман Курцын.
«Доктор Динозавров» — не просто мультфильм про динозавров. Это весёлая история о семье, дружбе и неожиданных открытиях. В кино с 28 августа 2025 года.