Представлен трейлер мультфильма «Доктор Динозавров»

«Доктор Динозавров» — новая анимационная комедия для всей семьи, в которой есть место весёлым приключениям и неожиданным открытиям. Здесь и музей, и динозавры, и вопросы, которые могут заставить улыбнуться и подумать о близких. Что из этого вышло и когда ждать премьеру в кино — рассказывает Тлум.Ру.

© tlum.ru

Что там?

Главный герой, Фил Динозавров, — обычный школьник со своими проблемами: одноклассники смеются, девчонки не замечают, а отец позорит семейным «наследием» — всеми забытым музеем палеонтологии. Но все переворачивается с ног на голову, когда Фил случайно активирует древний портал… в мезозой!

Теперь ему предстоит дино-челлендж в джунглях, где его союзниками станут болтливый велоцираптор, контролирующий отец и школьная любовь, которая внезапно оказалась круче героя боевика. Кажется, пришло время Филу принять, что быть Динозавровым не так уж и плохо!

Режиссёром-постановщиком и автором сценария выступил Максим Волков, а роли в мультфильме озвучили популярные актеры — Тимур Родригез, Сергей Гармаш и Роман Курцын.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/45f0ef33375301f3fd3f7e6e34ce05c4"/>

«Доктор Динозавров» — не просто мультфильм про динозавров. Это весёлая история о семье, дружбе и неожиданных открытиях. В кино с 28 августа 2025 года.