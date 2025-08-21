Документальный фильм об Оззи Осборне посчитали мрачным и сняли с эфира

Документальный фильм об Оззи Осборне был экстренно снят с эфира BBC за считанные часы до запланированного показа. Как стало известно Radar Online, причиной послужило недовольство семьи легендарного музыканта, посчитавшей ленту «мрачной, глумливой и циничной».

© Super.ru

Документальный фильм «Ozzy Osbourne: Coming Home» должен был выйти в эфир на BBC One и iPlayer в понедельник, 18 августа, в 21:00. Однако, в последний момент его спешно заменили программой «Fake or Fortune».

Односерийный фильм позиционировался как реалистичный портрет последних месяцев жизни фронтмена Black Sabbath, включая его долгожданное возвращение в Великобританию с женой Шэрон после более чем 20 лет жизни в Лос-Анджелесе. Осборн скончался в июле 2025 года в возрасте 76 лет.

Источники, близкие к семье Осборна, сообщили о «серьёзной обеспокоенности» тоном повествования в кинокартине. По словам инсайдера, семья посчитала:

«Всё было сделано в спешке и превратилось в нечто глумливое. Казалось, BBC хотела опередить конкурирующий фильм, а не сосредоточиться на истории Оззи».

Другой источник добавил:

«Жена Оззи, Шэрон, и её дети посчитали, что акцент был сделан неправильно — вместо того, чтобы быть праздником его жизни и карьеры, фильм получился мрачным и циничным способом привлечь зрителей».

Radar Online ранее сообщал о гонке, которую BBC вела с другими стриминговыми платформами, чтобы первой выпустить посмертный документальный фильм об Оззи.

Фильм был переработан из сериала BBC под названием «Home to Roost», который должен был следовать за переездом Оззи и Шэрон обратно в их поместье Welders House в Бакингемшире.

После смерти певца от осложнений, связанных с болезнью Паркинсона, продюсеры переделали проект в полнометражный фильм.

Также сообщается, что члены семьи были «особенно обеспокоены тем, что в фильм вошло одно из последних совместных интервью пары».

BBC заявила лишь, что документальный фильм был «перемещён в расписании» и выйдет в эфир позднее.

Ожидалось, что в фильме будет задокументирована подготовка звезды хэви-метала к его прощальному концерту в Бирмингеме, который состоялся на Villa Park 1 июля — всего за 17 дней до его смерти.

Несмотря на хроническую боль и долгую борьбу с болезнью, врачи разрешили ему поехать в Великобританию.

Источник сообщил:

«Оззи был полон решимости дать своим поклонникам последнее шоу. Рядом с ним круглосуточно дежурили медсестры, он почти каждый день брал уроки пения, но он хотел уйти с размахом».

Напомним, после смерти легендарного музыканта напряжение в его семье только усилилось. Незадолго до кончины Оззи Осборна его сын Джек упомянул, что отношения со старшей сестрой Эйми оставляют желать лучшего — с 2000-х, со времен, когда только-только стало известно о разладе, ничего не изменилось. «Его комментарий подчеркивает глубоко укоренившийся эмоциональный раскол, который, похоже, вряд ли когда-то затянется», — поделился собеседник Radar Online.