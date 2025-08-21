«Союзмультфильм» создаст два анимационных фильма на стихи Энтина

Киностудия "Союзмультфильм" представит зрителям два короткометражных анимационных фильма на стихи поэта-песенника, писателя и драматурга Юрия Энтина, которому 21 августа исполнилось 90 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильма"

"Сейчас у нас в работе две короткометражные ленты по стихотворениям классика отечественной литературы, кино и мультипликации. Поэзия Юрия Энтина обладает удивительной магией - в ее простоте и легкости всегда кроется глубина смыслов, музыкальность и яркость образов", - сказал генеральный директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, чьи слова приводят в пресс-службе.

Он добавил, что произведения Энтина остаются востребованными и вдохновляют кинематографистов и аниматоров на новые фильмы.

Один из разрабатываемых мультфильмов будет посвящен жизни светлячков. В то же время, сюжет второй ленты будет основан на стихотворении "Вода буль-буль", о значимости соблюдения личной гигиены.

Энтин родился 21 августа 1935 года в Москве. Известен как автор стихов к песням из многих кинофильмов и анимационных фильмов: "Приключения Буратино", "31 июня", "Приключения Электроника", "Достояние республики", "Гостья из будущего", "Бременские музыканты", "Летучий корабль", "Ну, погоди!", "Незнайка с нашего двора". Музыку к песням писали Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, Владимир Шаинский, Давид Тухманов, Максим Дунаевский, Марк Минков, Евгений Крылатов. В течение нескольких лет Энтин был автором и ведущим популярной детской передачи "Чунга-Чанга".