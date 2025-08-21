Московский суд запретил мем из фильма «Большой куш»

Останкинский районный суд Москвы запретил интернет-мем с цитатой «Ненавижу цыган», которую произносит герой актера Стивена Грэма в фильме «Большой куш» режиссера Гая Ричи. Об этом в четверг, 21 августа, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, еще в июле инстанция рассматривала обращение прокуратуры о запрете пяти веб-страниц, в которых содержалось разжигание ненависти к цыганам. Так, среди них были указаны статья на портале Pikabu, тред на имиджборде SafeReactor, лонгрид под названием «Почему не любят цыган», а также две ссылки, которые ведут непосредственно на сам мем.

«Также в материалах упоминается "спорный" сайт по продаже оружия, где были найдены негативные комментарии пользователей о цыганах. Суд удовлетворил иск и признал запрещенной к распространению информации с указанных пяти интернет-страниц», — говорится в публикации.

Недавно суд в Улан-Удэ признал слово «хохлы» оскорбительным и разжигающим ненависть к украинцам. После этого глава Центра правопорядка в Московском регионе Александр Хаминский объяснил, что использование сленговых выражений по отношению к национальностям, в том числе слов «хохол» и «жид», само по себе не является преступлением по действующему российскому законодательству.